Le monde a soif #SoifDeChangement

Publié le 22 mars 2023

Le monde a soif. Soif de changement. L’heure n’est plus aux hésitations et considérations politiques. Il faut agir et vite. Du 22 au 24 mars 2023, à New York, aura lieu la conférence des Nations unies sur l’Eau. Cette rencontre des pays membres doit être l’occasion de mettre en place des actions concrètes et durables. Le monde n’a plus le temps d’attendre. 7. C’est le nombre d’années qu’il nous reste pour atteindre l’objectif de développement durable n°6 qui vise à garantir l’accès de toutes et tous à des (...)