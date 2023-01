Le Défi De Janvier – Dry January, un mouvement collectif #DryJanuary #LeDéfiDeJanvier

Pour la quatrième année, la Fédération Addiction s’investit dans le Dry January ! Cette année, ce sont 53 organisations et collectivités qui participent à la campagne. Suivez la campagne sur Twitter, Instagram, Facebook et sur dryjanuary.fr

Depuis ses débuts en France, le Dry January – Le Défi De Janvier est un mouvement collectif : associations, fédérations, sociétés savantes, mutuelles, groupements de patients, collectivités et désormais milieu hospitalier avec l’AP-HP s’associent pour proposer aux Français·e·s une pause d’un mois dans leur consommation d’alcool.

Année après année, Le Défi De Janvier – Dry January s’installe dans les habitudes des Français·e·s. Les participant·e·s qui souhaitent s’engager dans cette pause d’alcool seront accompagné·e·s en 2023 encore par tout un collectif de structures mobilisées pour leur proposer des conseils, astuces, témoignages…

Désormais bien installé parmi les rendez-vous de santé publique annuels, le Dry January – Le Défi De Janvier invite à faire une pause d’alcool juste après les fêtes, pour donner du répit à son corps, mais également à son porte-monnaie. Durant un mois, c’est dans un esprit ludique que chacun·e est invité·e à découvrir les bénéfices sur sa santé, l’occasion de faire le point sur la place qu’occupe l’alcool dans son quotidien.

Car les bénéfices sur la santé sont prouvés : meilleur sommeil, regain d’énergie, meilleure concentration, perte de poids et, à terme, une consommation d’alcool mieux maîtrisée, même plusieurs mois après janvier, même chez celles et ceux qui n’ont pas réussi complètement le défi.

Associations, fédérations, sociétés savantes, mutuelles, groupements de patients et collectivités partenaires de la campagne proposeront en janvier 2023 tout un panel d’outils pour aider les participant·e·s :

Dry January-Le Défi De Janvier sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook : @DryJanuaryFR

L’app officielle Try Dry, disponible sur iPhone et Android qui permet de suivre ses progrès : verres non consommés, économies et argent économisés

Le groupe Facebook d’auto-support « Le Défi De Janvier #LeDéfiDeJanvier #DryJanuary » où les participant·e·s peuvent échanger sur leur expérience sans jugement

Sur leurs réseaux sociaux respectifs, plusieurs associations et sociétes savantes diffuseront des capsules vidéo avec des témoignages et des astuces

Sur le compte Facebook d’Addict’AIDE les lives du Défi De Janvier tous les mardis du mois à 18 h

Le 17 janvier à 20 h, « Happy Hours : la conférence qui fait du bien » : une rencontre en ligne sur l’expérience du Dry January ouverte à toutes et tous, organisée par les pays francophones qui participent à la campagne (France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Canada). Lien d’inscription.