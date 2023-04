La coopérative UpCoop démontre qu’un chèque alimentation durable est possible et nécessaire

Publié le 10 avril 2023

Partenaire du Congrès de l’UNCCAS, qui s’est tenu mardi 28 et mercredi 29 mars à Bourges, UpCoop a fait la démonstration qu’un chèque alimentation durable conciliant pouvoir d’achat et pouvoir d’agir est possible et nécessaire ! À l’occasion de ce Congrès, la 1ère Scop (Société coopérative et participative) à mission a présenté ses dispositifs de « monnaie intelligente », qui modernisent le versement des aides aux populations et aux salariés. Le 6 mars dernier, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno (...)