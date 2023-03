Hausse des prix alimentaires - les CCAS demandent un plan d’urgence sans attendre

Publié le 10 mars 2023

Face à l’explosion des prix des produits alimentaires (14,5 % sur un an) les CCAS et les associations voient le nombre de leurs bénéficiaires fortement augmenter. La situation nous impose de demander un grand plan national afin de prévenir des graves conséquences d’un mois de « mars rouge ». Le Président de l’Unccas, Luc Carvounas, appelle à « un soutien fort de l’Etat en attendant la mise en place des différents plans en cours, l’urgence c’est maintenant, nous n’avons plus le temps d’attendre ». (...)