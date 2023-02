La Mutualité française et la santé au travail. Faites ce que je dis, pas ce que je fais !

Publié le 24 février 2023

Convier la presse et des leaders syndicaux pour discuter santé au travail et mener dans le même temps un plan social drastique dans sa propre maison, c’est le grand écart que réalisera ce mardi 21 février 2023, Eric Chenut, président de la Fédération nationale de la Mutualité française, une entreprise qui aime à se qualifier de fleuron de l’économie sociale et solidaire ! Le 21 février, Eric Chenut dévoilera en effet le contenu des propositions mutualistes dans le domaine de la santé au travail et (...)