La FCPE lance une pétition nationale pour protéger notre école publique

Publié le 28 février 2023

La FCPE nationale dénonce la suppression de 1 500 postes à la rentrée 2023. Elle vient de lancer une pétition nationale dans laquelle les parents, les enseignants, les élus et tous les amis de l’école publique sont appelés à refuser collectivement la baisse de dotation de moyens pour l’année scolaire 2023-2024 proposée pour nos écoles, nos collèges et nos lycées. Notre société a une dette de bienveillance envers tous les enfants et adolescents de ce pays. La fédération demande que les enseignants, (...)