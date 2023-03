La Croix-Rouge française et le Réseau des Écoles de la 2e Chance en France (E2C) s’engagent pour faciliter l’insertion des jeunes qui souhaitent reprendre en main leur avenir

Publié le 2 mars 2023

Mercredi 22 février 2023, sur le Campus de la Croix-Rouge française, Philippe DA COSTA, président de la Croix-Rouge française et Alexandre SCHAJER, président du Réseau des Écoles de la 2e Chance en France, ont signé une convention de partenariat en présence de Carole GRANDJEAN, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. Cette convention vise à (...)