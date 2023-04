L’essentiel sur l’après-midi de lancement de la 4e conférence régionale de l’ESS en Hauts-de-France

Retour sur le lancement officiel de la 4ème conférence régionale de l’Economie Sociale et Solidaire en région Hauts-de-France qui s’est déroulé à l’Université d’Artois à Arras et qui a réuni près de 170 personnes. Cet événement lance un cycle de concertation d’avril à octobre 2023 sur "le temps des transitions" par et pour les acteurs de l’ESS. Près de 30 acteurs se sont mobilisés pour proposer et animer des ateliers-contributions sur leur territoire

Entre bilan, perspectives et transitions : trois séquences pour lancer aborder l’ESS en Hauts-de-France

Pour lancer cet événement, animé par Yannick Boucher, chef du service économique à La Voix du Nord, l’Etat, la région Hauts-de-France et la CRESS Hauts-de-France ont séquencé l’après-midi du 27 mars en 3 temps forts.