Lancement du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France

L’ouverture du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France, c’est : l’occasion de découvrir les temps forts inédits de ce mois consacré à l’économie sociale et solidaire, d’assister à la remise des prix de l’ESS, de rencontrer les visages de l’ESS et de faire réseau !

Vous êtes dirigeants, salariés, enseignants, étudiants, en reconversion professionnelle ou tout simplement curieux ? Cet événement est fait pour vous !

Participez au Mois de l’ESS Hauts-de-France, inscrivez-vous dès à présent !

Mardi 8 novembre de 15H à 18H

Cité Nature, 25 Bd Robert Schuman à Arras