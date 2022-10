Webinaire "La mort : parlons-en avec les acteurs de l’ESS"

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire des Hauts-de-France organise, en partenariat avec l’école Sciences Po Lille, un webinaire : "La mort : parlons-en avec les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire !"

Un ensemble d’acteurs et de structures économiques œuvrent pour un confort de fin de vie, pour accompagner les proches de défunts... Qui sont ces acteurs du secteur funéraire de l’Économie Sociale et Solidaire en Hauts-de-France ? Comment agissent-ils de façon juste, équitable et durable ?

Pour aborder ces enjeux, ce webinaire réunira plusieurs structures régionales qui témoigneront de leur modèle économique, de leur objet social ou encore de leur vision de l’accompagnement des proches et de la mort en région Hauts-de-France. Programme détaillé à venir.

Jeudi 24 novembre de 13h30 à 15h |

En visioconférence

En visio / Lien Zoom envoyé après confirmation d’inscription