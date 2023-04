L’action sociale : entre attentes fortes des Français et besoin de proximité

Publié le 17 avril 2023

Quel rapport les Français entretiennent-ils à l’action sociale ? Alors que la crise du travail social ou plus largement de la cohésion sociale est souvent avancée, Timothée Duverger - co-directeur de l’Observatoire de l’expérimentation et de l’innovation locale - revient sur une étude d’opinion menée par l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas) en partenariat avec l’Ifop, et propose une synthèse pour faire le point. Selon la loi du 2 janvier 2002 visant à la rénover, l’action (...)