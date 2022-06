Journée pour les aidant.es

Le Collectif Je t’Aide organise le jeudi 16 Juin à Ivry sur Seine une journée dédiée aux aidant.es : village des solutions, groupes d’échanges, moments de convivialité… : venez partager et découvrir des solutions !

Cette journée a pour objectifs de :

Recueillir la parole des aidant.es pour nourrir le plaidoyer 2022 du Collectif qui sera publié le 6 Octobre

Les informer sur leurs droits et les solutions existantes via un "village des solutions"

Qu’est-ce que cette journée ?

Vous êtes aidant.e et vous pouvez vous déplacer à Ivry-sur-Seine le temps d’une demi-journée ou d’une journée ? L’événement du 16 juin du Collectif Je t’Aide est fait pour vous ! Venez découvrir des solutions, partager votre quotidien avec d’autres aidant.es et faire entendre votre voix auprès des pouvoirs publics ! Le Collectif Je t’Aide est votre porte-voix auprès du Gouvernement et lui remettra les conclusions de cette journée le 6 Octobre prochain !