Journée de la transition professionnelle écologique et solidaire

Face aux urgences écologiques et solidaires, de plus en plus de personnes pensent à évoluer dans leur vie professionnelle pour mettre leurs compétences au service de la transition. Cependant, il n’est pas simple de changer de voie et d’évoluer vers une vie pro qui a du sens… Où être le plus utile ? Où se former ? Qui rencontrer ? Quelles compétences acquérir ? Comment se construire un réseau pour créer des opportunités d’évolution professionnelle ?

Dans ce chemin, on passe souvent par différentes étapes : premières prises de conscience écolos ou solidaires, rencontres qui nous nourrissent, moments qui nous inspirent, phases (parfois longues !) de doute, premiers engagements sur le terrain… toujours jalonnés de choix et décisions importantes…

Si on se sent souvent isolé dans ce processus, des associations, des institutions publiques, des acteurs de la transition professionnelle sont à nos côtés pour nous aider à avancer, à ne pas rester isolés et sans appuis, et nous accompagnent pour trouver une place dans le monde.Cette journée, c’est le moment de les rencontrer et de s’ouvrir le champ des possibles !

Lundi 16 mai 2022 de 14h à 20h

Lieu Métropole de Lyon, 20 rue du Lac, Lyon 3e

L’inscription est gratuite mais obligatoire pour pouvoir accéder à cette Journée.

L’accès à la Métropole de Lyon est réglementé nous devrons vérifier votre identité.