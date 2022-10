Journée atelier "Les ODD - Quelle plus-value ?"

Rendez-vous le 17 novembre 2022 à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux !

Les Objectifs de Développement Durable ont ouvert un potentiel pour penser collectivement les liens entre les enjeux locaux et mondiaux, pour prendre en compte l’interdépendance entre les objectifs liés à la préservation de l’environnement, les activités humaines et la gouvernance.

En abordant les ODD, on partage souvent l’intérêt d’appréhender et de penser cette complexité. Pour autant, qu’en est-il de la réalité : qu’est-ce que les ODD favorisent effectivement comme évolution dans les pratiques ? Pour quel impact réel dans les actions ? Est-ce que le fait de penser la complexité permet d’avancer plus efficacement ?

Comment les acteurs de Nouvelle-Aquitaine se sont-ils approprié les enjeux de développement ? Quelles pratiques parviennent-ils à mettre en place pour appréhender la complexité ? Quels sont leurs besoins d’appui ou points de difficulté rencontrés au cours de leur expérience ?

C’est à ces questions que cette journée propose de répondre en partant de VOS pratiques, interrogations, problématiques. L’Ifrée et SO Coopération ouvrent cet espace de travail, rencontres et réflexions.

Dans la limite des places disponibles.

Le programme et les inscriptions seront bientôt disponibles, gardez bien la date dans vos agendas.