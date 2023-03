Handéo Solutions, Des compétences pour une société plus solidaire

Publié le 22 mars 2023

Handéo Solutions est le nouveau service, proposé par le groupe Handéo. Organisme de conseil et de formation certifié Qualiopi, Handéo Solutions se propose de soutenir le développement des compétences des professionnels de l’accompagnement et d’accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans leurs projets de transformation de l’offre. Plus largement, il s’agit aussi de rapprocher les entreprises des thématiques du handicap, de la dépendance, de la perte d’autonomie et des (...)