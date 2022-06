Forum de l’innovation sociale du LabComDESTINS à l’Université de Poitiers

Le Laboratoire Commun DESTINS (Maison des Sciences de l’Homme et de la Société et Scop Ellyx) vous invite à son forum "L’innovation sociale de rupture : synthèses et débats entre praticiens et chercheurs"

le mardi 30 août 2022 à partir de 9h30 à l’Université de Poitiers.

Comment émerge l’innovation sociale ? Comment accompagner et pérenniser ce processus ? Et quel est le rôle des (éco)systèmes d’innovation dans le déploiement de démarches de "rupture" ? Afin de décrypter les opportunités dont peuvent se saisir les acteurs du changement, ce forum se propose de présenter les principaux enseignements des analyses portant sur le soutien à l’innovation sociale. Cette journée participative permettra aux chercheurs et acteurs engagés sur le terrain d’échanger des bonnes pratiques et de partager des réflexions permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives entre recherche et société.

L’évènement est ouvert aux entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, associations, chercheurs, collectivités, porteurs de projets et acteurs de l’accompagnement.

Au programme : tables-rondes, ateliers d’échanges et de partage d’expériences et village de stands pour explorer l’innovation sociale et la recherche et développement sociale.

Informations pratiques :

Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers, Bâtiment A1 - 2 rue Jean Carbonnier, 86073 Poitiers