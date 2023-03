Forum Dakar GSEF2023

Le GSEF pilote tous les deux ans un Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire, co-construit avec les villes membres à travers les continents. Il est devenu un rendez-vous incontournable pour l’ESS rendant compte de sa vitalité. Chaque édition adopte une déclaration liant les villes hôtes et les participants qui formalise l’engagement d’œuvrer pour cette économie centrée sur l’humain et outil indispensable à l’atteinte des objectifs de développement durable. Ce rassemblement constitue une plateforme privilégiée d’apprentissage mutuel, d’échange de connaissances et de visions sur l’ensemble des facettes de l’économie sociale et solidaire. Le GSEF est un réseau mondial de gouvernements locaux et de réseaux de la société civile engagés dans la promotion de l’économie sociale et solidaire (ESS) comme voie d’une « économie autrement » au bénéfice de toutes et tous, d’un développement local émancipateur, centrée sur l’humain et respectueux de l’environnement.

FORUM MONDIAL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Du 1er au 6 Mai 2023