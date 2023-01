Événement pour l’interdiction de l’élimination des poussins et canetons au Parlement européen

L214 mobilise les institutions européennes pour mettre fin à cette pratique cruelle et décriée

Alors que l’interdiction partielle de l’élimination des poussins mâles dans la filière œufs vient d’entrer en vigueur en France, L214 organise un événement au Parlement européen à Bruxelles, le 10 janvier, de 11 h à 13 h, salle Spinelli 5G1, pour que l’interdiction d’éliminer les poussins et les canetons soit inscrite dans la future législation européenne sur le « bien-être animal ».

Chercheurs experts sur l’ovosexage1, eurodéputés engagés2, représentants d’ONG européennes3 permettront de poser le sujet de l’élimination des poussins mâles et des canetons femelles au niveau de l’Union européenne. Au programme de cet événement ouvert et retransmis à distance :

un état des lieux sur la pratique du broyage et du gazage dans l’UE,

l’état du développement des technologies de sexage in ovo,

les différences entre les interdictions d’élimination prononcées par certains États membres,

la demande d’interdiction européenne portée par L214 et ses partenaires dans le cadre de la révision de la législation européenne sur le « bien-être animal ».

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 :