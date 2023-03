États Généraux des Maltraitances toutes les formes de maltraitances seront abordées, y compris les maltraitances systémiques et institutionnelles

Publié le 9 mars 2023

L’association AVEC - Association Vieillir Ensemble en citoyen – est satisfaite de la tenue de ces États Généraux, occasion majeure pour les personnes accompagnées, les familles et les professionnels de partager leur expertise, d’exposer les défis auxquels ils sont confrontés et de travailler conjointement à des solutions pour mieux protéger et mieux garantir la dignité des personnes âgées. Ces États Généraux couvriront l’ensemble des maltraitances définies dans le Code de l’action sociale et des familles (...)