Energie Partagée s’associe à TeleCoop, un acteur engagé vers la sobriété numérique

Énergie Partagée, s’associe à TeleCoop, premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique et solidaire, pour vous permettre de reprendre en main votre consommation mobile

La sobriété, un état d’esprit et un mode de vie

En tant qu’acteur engagé, la notion de sobriété vous est sûrement familière. La sobriété est un état d’esprit et un mode de vie qui consiste à réduire ses besoins et sa consommation de ressources matérielles et énergétiques pour préserver l’environnement et les générations futures.

Elle peut s’appliquer à différents domaines tels que l’énergie, les matières premières, les denrées alimentaires, les déchets, les transports… La sobriété peut également s’appliquer aux besoins immatériels tels que la consommation de médias, de divertissements… Cela peut signifier prendre conscience de ses besoins réels et de ses habitudes de consommation, et choisir de les réduire ou de les remplacer par des alternatives plus durables et écologiques.