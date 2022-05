Ciné-débat autour du film COMPLICIT

Le vendredi 20 mai, TeleCoop et Point de M.I.R (Maison de l’Informatique plus Responsable) vous invitent à une soirée qui va vous faire changer de regard sur votre téléphone mobile.

Le documentaire COMPLICIT, qui a reçu de nombreux prix à l’étranger, sera projeté pour la troisième fois seulement en France.

La séance sera suivie d’un débat et d’un entretien avec la co-réalisatrice Heather White, Agnès Crepet, représentante de Fairphone, fabriquant de téléphone responsable et Bela Loto, présidente de Point de M.I.R.

COMPLICIT raconte l’histoire de Yi Yeting qui se bat pour survivre à une leucémie, tout en aidant d’autres travailleurs dans des situations similaires, empoisonnés par le benzène. Il amène son combat contre le benzène de sa chambre d’hôpital, où il aide d’autres travailleurs, à la Silicon Valley et sur la scène internationale. Contre toute attente, Yi confronte directement les intérêts des entreprises et du gouvernement, tout en responsabilisant et en inspirant les personnes qui l’entourent.

Retrouvez toutes les informations sur le film ici.

Prévente : 10€

Où ? Au Club de l’Etoile, 14 rue Troyon, Paris 17

Réservez vos billets pour la projection ici.