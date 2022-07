Du jour au lendemain, l’OS installé sur votre téléphone ne se met plus à jour et vous empêche d’utiliser vos applications ?

C’est ce que l’on appelle l’obsolescence logicielle. On vous explique !

20% des utilisateurs changent de téléphone portable à cause de ce type de problème.

Les fabricants de téléphones limitent volontairement le nombre de mises à jour afin de nous contraindre à acheter un nouveau mobile. Les conséquences peuvent être dramatiques : sur l’environnement, mais aussi sur la sécurité des données des utilisateurs, puisque les vieilles versions d’Android, par exemple, ne sont plus mises à jour.

Le collectif Fair TEC se bat contre cette réalité grâce notamment à la proposition de e/OS, un système d’exploitation libre et open-source qui lutte donc contre l’obsolescence logicielle.

Découvrez dès maintenant nos offres Fair TEC : achat d’un mobile Fairphone ou location par Commown , équipé du système d’exploitation open source e/OS et d’une carte SIM TeleCoop avec le forfait de votre choix !

Pour acquérir un forfait responsable TeleCoop.