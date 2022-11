Documentaire inédit "Engagé.e.s pour les autres"

Jeudi 8 décembre à 22h50

Pour nombre de besoins sociaux et défis environnementaux, le monde associatif prend le relais d’un Etat qui ne peut, ou ne veut plus subvenir seul à tous les besoins. A travers les expériences vécues de 5 bénévoles, « Engagé.e.s pour les autres » met en avant les ressorts et motivations de celles et ceux qui, un jour, ont décidé de s’engager dans des missions associatives d’intérêt général.

Ce film dirige les projecteurs vers des femmes et des hommes, jeunes pour la plupart, qui ont choisi de s’engager bénévolement pour le lien social et la solidarité. Loin des grands discours, ce qu’ils veulent c’est agir, maintenant, et voir des résultats rapidement.

Ce sont donc 5 bénévoles que l’on suit dans le cadre de leurs actions concrètes.

Jade, 23 ans, entame sa deuxième année d’action à l’antenne lyonnaise de l’association ENTOURAGE, qui apporte son aide aux personnes SDF. Elle a découvert l’association à l’occasion d’un stage effectué lors de son master 2 en Sciences politiques à Lyon et a décidé de s’engager pour “redonner de l’humanité à ces personnes qui souffrent d’abord de solitude”.

Cassandra, 17 ans. Hébergée dans un foyer roannais suite à des difficultés familiales, elle s’est engagée en Service Civique pour SILVER GEEK, une association qui contribue à créer du lien social auprès des seniors.

Jean-Arnaud, 35 ans, a choisi L’OUVRE PORTE de Grenoble, une association qui se distingue par le caractère inconditionnel de l’accueil qu’elle propose aux personnes en situation de précarité. Une “boucle d’accueil”, où des bénévoles hébergent à tour de rôle ceux qui n’ont plus de solution.

Capucine, 27 ans, diplômée d’une école de commerce, cherche avant tout à donner du sens à son travail et s’est engagée avec PRO BONO LAB à Lyon dont la vocation est d’aller chercher les compétences là où elles se trouvent, afin de les transmettre gratuitement aux associations qui en ont besoin.

Jacques, 68 ans, ancien instituteur vivant seul, s’est engagé dans LES PETITES CANTINES à Lyon. Il apprécie de recréer des solidarités de voisinage, humaines et participatives autour du plaisir de cuisiner et manger ensemble.

Un documentaire de 52 minutes

Réalisé par Thierry Gerberon

Ecrit par Chloé Gerster et Thierry Gerberon

Une co-production YN Productions, Métaphore Production et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

Déléguée aux antennes et aux contenus : Aline Mortamet