Crédit Agricole Assurances poursuit sa stratégie de développement des énergies renouvelables en France aux côtés de TotalEnergies

Publié le 27 février 2023

En ligne avec son projet sociétal et les engagements du Crédit Agricole en faveur du climat, Crédit Agricole Assurances acquiert auprès de TotalEnergies, 50% d’un portefeuille de projets renouvelables d’une capacité totale de 234 MW : 23 centrales solaires d’une capacité totale de 168 MW et 6 centrales éoliennes d’une capacité totale de 67 MW. Sur ces 29 centrales du portefeuille, 25 sont déjà en exploitation (180 MW) et 4 autres (54 MW) seront mises en service au 1er semestre 2023. L’énergie (...)