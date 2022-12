Conférence sur l’Innovation Sociale

L’innovation sociale est aujourd’hui promue pour favoriser un modèle de développement socio-économique plus vertueux, soutenable, responsable, mieux régulé et plus solidaire. Face aux crises sociales, environnementales, économiques et sanitaires, il convient de comprendre ce qu’est l’innovation sociale et en quoi soutenir son développement permet de répondre aux défis actuels. La Réunion, territoire insulaire confronté à des problématiques socio-économiques foisonne de créativité et d’actions socialement innovantes.

Ainsi, la CRESS de La Réunion et l’Université de La Réunion vous invitent à une conférence et à des tables rondes sur l’innovation sociale

le Mardi 6 décembre 2022

de 14h00 à 17h00

au campus du Moufia de l’Université de La Réunion (15 avenue René Cassin, Saint-Denis)

Amphithéâtre A1 à l’UFR Lettres et Sciences Humaines.

Cette rencontre a pour objet :

Définir l’innovation sociale et l’illustrer avec des acteurs de l’ESS et les pouvoirs publics

Dresser un panorama de l’innovation sociale à La Réunion,

Lancer le premier prix régional de l’innovation sociale