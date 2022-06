Conférence "gouvernance et engagement bénévole, comment accompagner les mutations ?"

L’Institut français du Monde associatif organise une conférence sur le thème « Gouvernance et engagement bénévole, comment accompagner les mutations ? ».

Basé sur les travaux de l’Institut et sur le double témoignage de chercheurs et d’acteurs associatifs, cette conférence aura pour objectif de répondre à un besoin de connaissance structurant pour les associations : accompagner les mutations de la gouvernance et de l’engagement.

Les interventions des chercheurs et témoignages des acteurs associatifs permettront d’aborder deux grandes thématiques sociétales sous le prisme de l’engagement et de la gouvernance

▹La place des jeunes dans l’engagement

▹Le fait associatif face aux inégalités de genre

Intervenants

Francez Poisson, membre de COOP’ESKEMM et chercheur associé au Laboratoire Arènes

Athina Marmorat, directrice générale et fondatrice de l’association Rêv’Elles

William Petipas, secrétaire national du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, administrateur et co-animateur du Forum Français de la Jeunesse

Josette Combes, présidente du Mouvement pour l’Economie Solidaire et coordinatrice de la communication du Réseau Intercontinental de Promotion de l’ESS

Floriant Covelli, délégué général de l’Institut français du Monde associatif

La rencontre sera animée par Charlotte Debray, Déléguée générale de La Fonda

Mercredi 22 juin de 18h à 20h

En présentiel

La Maison des Passages, 44 Rue Saint-Georges, 69005 Lyon

En ligne format webinaire

Événement sur inscription uniquement