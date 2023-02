L’homosexualité est condamnée pénalement dans 68 pays, 11 d’entre eux prévoyant la peine de mort. La pénalisation constitue la pierre angulaire des systèmes de répression étatique et sociale contre les lesbiennes, les gays et les bis. Elle s’accompagne souvent de violations des droits fondamentaux : absence de liberté d’expression et d’association, absence de protection étatique, absence de procès équitable, arrestations arbitraires, actes de torture…

QUELLES STRATÉGIES POUR DÉPÉNALISER L’HOMOSEXUALITÉ ?

Plusieurs exemples récents montrent que la dépénalisation peut être obtenue devant les tribunaux nationaux et les cours supranationales en s’appuyant sur les chartes de droits fondamentaux. La nomination récente d’un expert indépendant de l’ONU sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et d’un ambassadeur français aux droits LGBT+ renouvelle par ailleurs les perspectives diplomatiques bilatérales et multilatérales de dépénalisation de l’homosexualité

Conférence "Vers une dépénalisation universelle de l’homosexualité"

Le 6 Mars 2023 de 18h à 21h30

Auditorium Hotel de Ville

5 rue Lobau, 75004 Paris

Inscription gratuite