Conférence "Quelle valeur sociétale créée par les associations ? Qualifier, évaluer, rendre compte : enjeux méthodologiques et stratégiques"

L’Institut organise une conférence sur le thème « Quelle valeur sociétale créée par les associations ? » ouverte aux associations, à leurs partenaires publics et privés et aux chercheurs.

Qualifier et évaluer la valeur sociétale créée par les associations est un défi auquel les associations sont invitées à répondre. Pour mettre en lumière l’utilité sociale de son organisation et ainsi nourrir le dialogue avec ses parties prenantes, ou encore appuyer son plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Pour piloter son activité, outiller les décisions stratégiques dans l’allocation de ses ressources et fédérer autour de son projet associatif. Ou encore pour accompagner l’adaptation de son projet à l’évolution des besoins de son public et de ses partenaires.

Face à cet ensemble d’enjeux, les associations doivent rendre compte d’un certain nombre d’indicateurs d’activités, la plupart du temps quantitatifs. Au-delà d’un objectif de justification de la bonne réalisation de leurs actions, elles doivent aussi apprendre à révéler la valeur qu’elles créent. Elles doivent également renforcer leur capacité à montrer l’ensemble de leur contribution sociétale au-delà des indicateurs quantitatifs, en valorisant notamment les processus de transformation sociétale qu’elles mettent en œuvre.

Dans le cadre de cette table ronde composée d’acteurs associatifs et de chercheurs, nous proposons d’aborder la création de valeur associative, c’est-à-dire la contribution des associations à la société, sous le double angle des enjeux climatiques et du défi de l’accueil des personnes exilées.

­ ­

­Programme

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 DE 9H30 A 11H30

En présentiel : Musée des Confluences, Lyon - accueil café à 9h

Tous les participants en présentiel bénéficieront d’un billet d’entrée valable pour une journée de visite au musée à utiliser dans un délai d’un an.

En ligne : Format webinaire - connexion à 9h30

Evénement sur inscription uniquement