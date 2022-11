La Confédération paysanne et ses partenaires organisent un colloque "Cultivons avec le vivant des alternatives aux pesticides" sur les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) les 29 et 30 novembre 2022, à Villeurbanne (Rhône).

Les PNPP peuvent être à base d’ortie, de prêle, de vinaigre blanc, etc et se présentent entre autres sous forme d’extraits fermentés, de décoctions, d’infusions, de macérations ou encore d’huiles essentielles. Ce colloque, organisé dans le cadre d’un financement Ecophyto, vise à mettre en avant les PNPP et à favoriser l’échange entre paysan.nes, technicien.nes. utilisateur.rices, afin de proposer à celles et ceux qui le souhaitent, une piste vers une agriculture moins consommatrice de pesticides. Cet évènement s’adresse aux paysans et paysannes, technicien.nes agricoles, salarié.es de collectivités, élu.es et institutions publiques concernées par cette thématique ainsi que les citoyen.nes intéressés par cette démarche afin d’échanger sur les pratiques et de poursuivre la réflexion autour des leviers permettant de développer l’utilisation de ces préparations.

Les informations pratiques :

Du 29 au 30 novembre 2022, de 09h à 16h

CCVA de Villeurbanne (Centre Culturel et de la Vie Associative)

234 Cours Emile Zola

69100 Villeurbanne

Programme du Colloque "Cultivons avec le vivant des alternatives aux pesticides"

Inscriptions ouvertes jusqu’au mardi 22 novembre