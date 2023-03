Chope Ton Taf : l’opération qui rapproche (vraiment) les jeunes de l’emploi

Initiée par Suresnes en 2021, l’opération Chope Ton Taf, destinée aux jeunes de 16 à 30 ans à la recherche d’emploi ou de formation, revient pour une troisième édition du 20 mars au 21 avril.

Son objectif : sur le territoire, mettre en relation des jeunes avec les recruteurs et les informer sur les formations et les métiers qui recrutent ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement favorisant l’insertion professionnelle

Sa méthode : casser les codes de l’accompagnement vers l’emploi en proposant un mix innovant d’évènements virtuels et présentiels à la fois accessibles et attractifs, adaptés aux jeunes les plus éloignés des réalités du monde du travail.

« Chope Ton Taf cherche à capter les jeunes par tous les moyens en allant les chercher là où ils sont », souligne Vianney Raskin adjoint au Maire de Suresnes en charge de l’Emploi, l’Insertion, et le Développement économique et lui- même entrepreneur. « On leur propose donc un évènement sur mesure qui permet une découverte à la fois ludique et simplifiée du marché du travail ».

Avec le soutien de la Région Ile-de-France, la Mission Locale Rives-de-Seine et Pôle Emploi et le concours d’autres villes du bassin d’emploi Paris Ouest la Défense, Suresnes a mobilisé plus de 40 entreprises et organismes de formation de secteurs variés pour proposer durant un mois une succession de rendez-vous qui permettent de découvrir les secteurs d’emploi, les métiers et les environnements de travail, et

d’identifier tant les niveaux de compétences requis que les formations permettant de les acquérir.

LES DATES CLEFS

• Mardi 4 avril : Forum des métiers et des formations, à la Salle des fêtes de Suresnes (2 rue Carnot).

• Mercredi 5 avril : Forum de recrutement à la Salle des fêtes de Suresnes (*) : rencontres avec des recruteurs (entreprises et CFA) dans des secteurs variés (lire ci-

contre).

• Mercredi 5 avril : Emission sur Twitch, Instagram, Facebook live sur les métiers d’avenir et les filières qui recrutent.

• Du 4 au 18 avril : Forum virtuel avec des centaines d’offres d’emploi en ligne (stands virtuels des recruteurs, des organismes de formation et des associations, entretiens en visio).

• Du 6 au 21 avril : Visites d’entreprises.