Publié le 31 mars 2023

Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, présente la Campagne 2023 du système d’inspection du travail : contrôle du travail à temps partiel dans les secteurs du nettoyage, des services à la personne et de l’aide à domicile. Dans le cadre de son plan pluriannuel 2023-2025, l’activité du système d’inspection du travail est orientée autour de sa mission essentielle de protection des droits fondamentaux des travailleurs et notamment des plus vulnérables. Une part importante (...)