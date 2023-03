Après plus d’un an d’auditions, le CNLE lance les travaux de rédaction pour son rapport sur l’impact social de l’écologie

Publié le 9 mars 2023

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a engagé des travaux visant à opérer un rapprochement, voire un croisement, entre les enjeux de la transition écologique et ceux de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le lancement des travaux de rédaction du futur rapport sur « L’impact social de l’écologie : Comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ? » est accompagné par la publication d’une note de cadrage qui (...)