Alternatives Economiques conforte son indépendance

Nous clôturons notre exercice 2021 sur un bénéfice net de 350 000 euros. Le résultat d’exploitation de notre Scop reste lui aussi positif, à 275 000 euros. Le chiffre d’affaires s’établit aux alentours de 5,4 millions d’euros. Votre journal économique préféré se porte bien. Il y a plus de deux ans, le premier confinement avait généré une forte vague d’abonnements à Alternatives Economiques. Bis repetita fin 2020 avec le deuxième confinement et, surtout, les 40 ans du journal. Ces deux vagues successives d’abonnements ont porté leurs fruits en 2020 et en 2021, et expliquent en partie nos bons résultats récents.

Alternatives Economiques boucle ses comptes 2021 sur un résultat d’exploitation positif de 275 000 euros et un bénéfice net de 350 000 euros. Après un plongeon marqué ces dernières années depuis les 6,6 millions d’euros de 2017, notre chiffre d’affaires s’élève à 5,4 millions d’euros, un niveau quasi stable en 2021 par rapport à 2020. Dans le détail, nos revenus directs baissent : – 7 % sur l’abonnement, – 23 % sur la vente aux numéros, – 33 % sur la publicité en deux ans. En parallèle, nos revenus indirects et de diversification progressent, quoique dans une moindre mesure : dons, droits de reproduction et bientôt droits voisins, événementiel. Ainsi va le modèle économique de la presse où les nouveaux usages difficilement monétisables (numérique, agrégateurs comme Google News, réseaux sociaux) supplantent l’abonnement papier payant.