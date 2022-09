Aujourd’hui, Près de 11 millions de personnes sont considérées comme des aidants en France.

Plus de 60 % d’entre eux sont des actifs. Dans l’obligation de cumuler les deux situations, ces personnes sont régulièrement victimes d’anxiété, de fatigue, et pour certaines, de troubles psychologiques. Longtemps ignorée, la situation des aidants s’est installée dans le débat public et également comme un enjeu de compétitivité et d’attractivité pour les entreprises qui devront à leur tour s’investir en faisant évoluer leurs politiques.

Colloque en présentiel organisé par Coopération Santé et le Mouvement des Entreprises de France

"Aidants : un défi pour les entreprises !"

Mardi 27 septembre 2022

Il débutera à 17 heures au 55, avenue Bosquet – 75007 Paris.

L’intégralité de ce colloque sera animé par Marina Al RUBAEE, journaliste et co -fondatrice « les Aidantes & Co »

Inscription obligatoire avant le 20 septembre 2022 – Participation gratuite