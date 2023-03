Agir pour le bien-vieillir en Bretagne : les caisses de retraite bretonnes renforcent leur partenariat. L’Agirc-Arrco intègre l’association inter-régimes Pour bien vieillir Bretagne

Publié le 6 mars 2023

L’Agirc-Arrco s’engage aux côtés des caisses de retraite bretonnes en rejoignant l’association « Pour bien vieillir Bretagne ». Cet élargissement marque une nouvelle étape et un atout dans la politique d’action sociale inter régimes sur le champ de prévention du bien vivre l’avancée en âge. Ce partenariat donne vie en région Bretagne, à la convention nationale signée le 7 février 2022 entre l’Etat et les quatre organismes nationaux : la Cnav, la CCMSA, la Cnracl et l’Agirc-Arrco. Une mobilisation des caisses (...)