4ième édition du Festival du Film Social

La 4ème édition du FESTIVAL DU FILM SOCIAL aura lieu du 11 au 13 octobre à travers toute la France et révèle une programmation toujours plus en lien avec les grandes questions sociales de notre époque.

Une programmation eclectique et engagée

Le Festival du Film Social propose des séances simultanément dans 24 salles, 18 villes et 7 régions : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Ile de France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes.

La diversité des films présentés permet de sensibiliser au vécu des personnes en situation de difficultés sociales quelle qu’en soit l’origine. Elle témoigne également des réalités du travail social et des réponses qu’il apporte.

Organisés en 6 programmes d’une demi-journée, les films offrent une grande diversité de thématiques sociales telles que la protection de l’enfance, la lutte contre les discriminations de genre, l’accueil des migrants, l’aide aux personnes en situation de dépendance ou encore la prise en charge de la maladie mentale.

Le festival présente plus d’une vingtaine de films, courts et longs métrages, fictions, documentaires et films d’animation. Une sélection mêlant inédits, films salués par la critique lors de leur sortie en salles ou primés en festivals.

Le jury composé de Christian Gautellier (Président), Fadela Amara, Nessim Chikhaoui, Joël Plantet et Philippe Rebot décernera les prix de la 25e Image.

