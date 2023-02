3ième édition de l’Université du réseau des référents handicap

L’Université du réseau des référents handicap (URRH) revient pour une troisième édition les 27 et 28 mars 2023 à Bordeaux

Depuis 2020, l’Agefiph réunit l’ensemble des acteurs du handicap en entreprise pour soutenir leurs actions et les aider à trouver des solutions concrètes pour construire un monde du travail plus inclusif.

Cette année, l’Université du réseau des référents handicap (URRH) se tiendra à Bordeaux les 27 et 28 mars 2023 avec pour thème « le handicap réinvente les organisations ».

L’URRH, le temps fort des acteurs du handicap et de l’emploi

Le réseau des référents handicap (RRH), créé et animé par l’Agefiph, réunit régulièrement ses 1 500 membres à l’occasion d’ateliers et d’événements organisés partout en France. Fin mars et comme chaque année depuis 2020, ils se retrouveront à l’occasion de l’Université du réseau des référents handicap (URRH).

Devenu un événement annuel incontournable et très bien identifié des acteurs du handicap et de l’emploi, le public de l’URRH s’élargit d’année en année et s’est progressivement ouvert aux employeurs publics, aux organismes de formation, aux organisations patronales et syndicales ainsi qu’aux étudiants et futurs salariés. Sont ainsi attendus, les 27 et 28 mars 2023 au Palais de la Bourse de Bordeaux, plus de 600 participants et près de 3 000 personnes connectées.

Un programme 2023 riche en formats et en intervenants

4 conférences inspirantes

« Handicap au travail, en parler… ou pas » organisée par Le Monde et animée par Isabelle Hennebelle avec les interventions d’Isabelle Barth, professeur agrégée en Sciences du management à l’Université de Strasbourg et de Anne-Sarah Kertudo, fondatrice de Droit pluriel, une association qui œuvre pour l’accessibilité au droit des personnes en situation de handicap, et notamment à l’origine de la première permanence juridique en langue des signes.

« Des stades aux couloirs de l’entreprise : l’onde des Jeux olympiques de Paris 2024 » animée par Laetitia Bernard, journaliste à Radio France, avec l’intervention de Ludivine Munos, Responsable Intégration paralympique Paris 2024 et championne paralympique de natation.

« Handicap et innovations : au service de l’emploi et de l’audace de l’entreprise ».

« Dessine-moi mon entreprise inclusive ».

L’URRH c’est aussi…

Le palmarès du Prix #Activateurdeprogrès et le vote du public pour le Prix « Coup de cœur » lors d’une cérémonie animée par Sophie Vouzelaud, personnalité locale et engagée sur les questions de handicap.

Un espace « Inspir’action » regroupant plus de 20 exposants qui présenteront des solutions innovantes et à fort impact pour l’entreprise.

5 « Talks » pour découvrir les parcours personnels et professionnels de personnalités en situation de handicap. Humoriste, coach, entrepreneur, étudiant…

36 « Ateliers pratiques » en présentiel ou en digital, animés par des partenaires de l’Agefiph comme l’Apec, l’Anact, l’Unafam ou encore le FIPHFP ou la Sécurité sociale.

4 « Webinaires » co-animés avec l’Aract, Les entreprises s’engagent, l’Unafam, etc.

6 « Modul’pro », des sessions de professionnalisation construites sur mesure pour les référents handicap