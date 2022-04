« Nos entreprises de l’ESS ont le moral »

Témoignages et rencontres le 21 avril 2022 de 09h00 à 14h00

Un évènement CRESS PACA – Macif – Fondation Macif

A l’occasion de la présentation des résultats de la 2ème édition du « Baromètre : le moral des dirigeants de l’ESS ? », la Délégation 84 de la CRESS PACA, la Macif et la Fondation Macif invitent 120 entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) à un temps de rencontres et d’échanges jeudi 21 avril au Campus de la CCI de Vaucluse (allée des Fenaisons, Avignon sud, dans l’amphithéâtre et les salles annexes).

Une dizaine de dirigeant.es d’entreprises de l’ESS du Vaucluse partageront leurs

parcours et leurs motivations, leurs projets d’entreprise et se montreront inspirants pour les futurs projets d’entreprenariat social et solidaire !

Echanges, rencontres, partage... cet évènement met à l’honneur cet « autre mode

d’entreprendre ».

Au programme :

Introduction par Louis Lippi, mandataire régional Macif PACA et Corse, Sam Khebizi, Vice-Président de la CRESS PACA et Roland Davau, Président Délégation 84 de la CRESS PACA

09h00 - 09h20 : Accueil café

09h20 - 10h00 : Séquence introductive : Dominique Damiano, Vice-Président de la CCI de Vaucluse, en charge du Commerce

10h00 - 10h30 : 2ème baromètre « Dirigeants de l’ESS : quel est votre moral ? » : présentation des résultats par Aésio Mutuelle (sous réserve) et David Heckel, Directeur de la CRESS PACA.

10h30 – 12h00 : Témoignages de dirigeant.es d’entreprises d’ESS adhérentes de la CRESS PACA qui ont le moral !

Laurent Crespin, Directeur du Centre Social L’Espelido, Avignon-Montfavet

Léa Granier, Présidente de la fédération étudiante Inter’Asso Avignon

12h00-12h15 : Défi DIFFUZ, plateforme solidaire, à relever au bénéfice de Inter’asso

Avignon (fédération des associations étudiantes de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse). Les participants sont invités à soutenir l’association étudiante en apportant le 21 avril des produits d’hygiène : shampooings, savons, gels douches ou produits d’hygiène bucco-dentaire...

12h15-12h30 : Fondation Macif, une nouvelle orientation emblématique pour 2022-2023 : la Fondation Macif s’engage sur l’Habitat. Présentation par Christian Caraballo, animateur de la commission Macif en région Provence Alpes Côte d’Azur & Corse.

12h30-14h00 : Rencontre collective avec la Fondation Macif pour les projets relevant de l’Habitat (Se loger, vivre mieux, vivre ensemble), animée par Bouchra Rguibi, chargée de mission Fondation Macif en région Provence Alpes Côte d’Azur & Corse.