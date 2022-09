2ème Colloque français sur les jeunes aidants

Les jeunes aidants sont des enfants et des adolescents qui apportent une aide significative et régulière à un membre de leur famille ou de leur foyer, qui a besoin d’aide en raison d’une maladie ou d’un handicap. Depuis notre premier colloque en 2019, la reconnaissance des jeunes aidants avance en France, notamment grâce à la stratégie nationale « Agir pour les aidants » du Ministère des Solidarités et de la Santé. Toutefois, ces jeunes restent encore trop peu visibles.

L’école est un environnement essentiel dans le parcours de vie des jeunes aidants : lieu de développement, d’apprentissage, de socialisation, mais aussi de répit ou de repli. C’est un endroit clé pour l’identification de ces jeunes et leur accompagnement.

Nous avons le plaisir de vous inviter au deuxième colloque français sur les jeunes aidants, co-organisé par le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de l’Université Paris Cité (LPPS) et l’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble (JADE) et qui aura lieu le vendredi 7 octobre 2022, à Paris.

L’objectif de ce dernier est de rendre compte de l’état d’avancement de la situation en France, plus particulièrement du point de vue de l’école. Cet évènement permettra de proposer un état des lieux des connaissances liées à la recherche et au développement de sensibilisation pour les professionnels et de leurs impacts, puis d’aborder des perspectives plus larges, à l’échelle des territoires, pour définir des priorités pour l’avenir.

Nous espérons vous y retrouver nombreux !

👉 Programme et inscriptions : https://jaid.recherche.parisdescartes.fr/colloque-ja/