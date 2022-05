1ère édition du Festival Génération Impact

L’association Live for Good lance la première édition du Festival Génération Impact

Mardi 7 juin 2022, Ground Control, Paris

Depuis 2015 l’association Live for Good accompagne les jeunes entrepreneurs venus de tous horizons souhaitant s’engager dans l’entrepreneuriat social. Le mardi 7 juin 2022, l’association organisera la première édition du Festival Génération Impact. L’événement qui promet de rassembler plus de 1.500 personnes aura lieu de 10h à 18h à Ground Control, 81 Rue du Charolais, 75012 Paris.

Premier grand rendez-vous destiné aux jeunes souhaitant s’engager en faveur de la transition écologique et sociale, le Festival Génération Impact s’organisera autour de trois grands espaces :

Village Entrepreneurs

Plus de 80 jeunes entrepreneurs accompagnés par l’association viendront présenter leurs innovations pour agir pour la transition écologique et la justice sociale. Ils seront répartis en 7 pôles : environnement, santé, mode éthique, inclusion & handicap, habitat, agriculture & alimentation, éducation & emploi.

Forum Engagement

Des dizaines d’associations seront à la disposition des jeunes qui veulent bénéficier d’un mentorat, créer leur boite, trouver un job à impact positif, faire du bénévolat ou encore du volontariat.

Conférences & Ateliers

De 13h à 17h, cinq conférences viendront ponctuer l’après-midi autour de thématiques fortes : politique, urgence climatique, entrepreneuriat, grands groupes, médias. L’objectif ? S’inspirer et passer à l’action pour mettre de l’impact au cœur de son projet professionnel. Les conférences seront animées par des journalistes, des politiques et des influenceurs de renom.

Pour aller plus loin…. Programmation musicale, traiteurs végétariens, jeux d’arcade et bar à jeux de société éducatifs viendront en outre agrémenter la journée.