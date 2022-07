Le 1er hackathon de TOM France se tiendra à La Ruche les 12 et 13 juillet prochains à Paris !

Lancée en mai dernier, l’associaton TOM France s’engage à mettre la technologie et les talents français au service du handicap via l’organisation d’événements techs et festifs. Les 12 et 13 juillet prochains, TOM France organisera son premier hackaton à Paris en s’associant à La Ruche qui accueillera l’événement au sein de son incubateur.

Pendant 48 heures seront réunies 15 équipes constituées de makers (ingénieurs, développeurs, designers) et de porteurs de projet innovants (personnes en situation de handicap ayant identifié un défi pratique dans leur quotidien).

Ensemble, tous travailleront à la conception de prototypes révolutionnaires grâce aux imprimantes 3D et autres technologies mises à leur disposition.

Tous les procédés de fabrication découverts pendant le hackathon TOM France seront libres de droit et disponibles en ligne et en plusieurs langues sur le site TOM global tomglobal.org.

Quelques exemples de défis sur lesquels se pencheront les équipes lors du hackathon :

David est le papa d’une fille de 7 ans, atteinte de difficultés motrices importantes. Seules quelques personnes de leur entourage parviennent à la comprendre lorsqu’elle s’exprime. Lors du hackathon TOM France, il aimerait élaborer un dispositif permettant à sa fille de se faire comprendre de tous.

Nadège adorait jardiner. Depuis son accident, Nadège a une prothèse de jambe entière qui ne lui permet pas de s’accroupir pour arriver à hauteur des plantes et des fleurs. Lors du hackathon TOM France, elle aimerait trouver une solution pour jardiner comme avant.

Nathan Waye est un danseur passionné de 23 ans. En 2018, il épate le jury et le public de l’émission La France a un Incroyable Talent, et arrive en demi-finale. Nathan se déplace en fauteuil roulant. Il a souvent mal au dos du fait de la danse, et peine à se baisser pour ramasser des objets au sol. Lors du hackathon TOM France, il aimerait trouver une solution à cette petite gêne du quotidien.

700 millions de personnes sont dyslexiques dans le monde, et ils sont nombreux à le découvrir bien trop tard, arrivés à l’âge adulte. Une détection tardive de la dyslexie impacte pourtant de manière très négative le parcours académique et le développement personnel de l’enfant jusqu’à l’âge adulte. Lors du hackathon TOM France, les makers du défi de la Contentsquare Foundation chercheront à développer une solution facile et ludique pour rendre possible une détection de la dyslexie dès le plus jeune âge.

Retrouvez tous les défis sur tomfrance.fr ou sur notre compte Instagram @wearetomfrance.

À propos des TOM (Tikkun Olam Makers)

TOM France est une association à but non lucratif et laïque, nouvelle née d’un réseau international d’associations indépendantes : les TOMs.

Des associations TOMs se sont déjà formées dans plus de 30 pays pour organiser des hackathons solidaires. Après les États-Unis, l’Australie, le Mexique, le Japon ou encore Israël, l’événement des 12 et 13 juillet à Paris sera le premier hackathon TOM organisé en France.