1er Festival du Film Paysan

Venez à la rencontre des paysannes et paysans d’Ardèche du 27 Janvier au 05 Février 2023 !

À travers ce festival, les paysannes et les paysans de la Confédération paysanne vous proposent de venir à leur rencontre dans différents lieux du département au gré de 9 projections de films et documentaires autour de thématiques agricoles et alimentaires.

Ces projections seront suivies d’échanges avec les paysannes et les paysans organisés en groupes locaux pour chaque territoire.

Les entrées aux projections se feront sur le principe de la participation libre (sauf à Aubenas, billetterie cinéma habituelle)