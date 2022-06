Les coopératives construisent un monde meilleur : la Journée internationale des coopératives 2022 est annoncé

Le 2 juillet, les coopératives du monde entier célébreront la 100e Journée internationale des coopératives (#CoopsDay). Une décennie après l’Année internationale des coopératives des Nations Unies qui a mis en évidence la contribution unique des coopératives à l’amélioration du monde, le slogan #CoopsDay de cette année est « Les coopératives construisent un monde meilleur ».

« Les coopératives répondent au signal d’alarme du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a averti que le monde était « au bord du gouffre - et allait dans la mauvaise direction » et s’est exclamé que « pour restaurer la confiance et inspirer l’espoir, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin de compréhension ». Depuis près de deux siècles, les coopératives vont dans ce sens. Cela a été largement souligné lors du 33e Congrès mondial des coopératives, organisé par l’Alliance coopérative internationale en décembre 2021, qui a mis l’accent sur la manière dont leur identité commune pousse les coopératives à agir pour résoudre les problèmes du monde »

a déclaré Bruno Roelants, directeur général de l’Alliance coopérative internationale (ACI).

L’ACI invite les coopérateurs du monde entier à faire savoir comment notre modèle d’entreprise centré sur l’humain, inspiré par les valeurs coopératives d’entraide, de responsabilité personnelle, de démocratie, d’égalité, d’équité et de solidarité et les valeurs éthiques d’honnêteté, d’ouverture, d’engagement social, de responsabilité et de souci des autres, c’est construire un monde meilleur.