Webinaire "Faciliter l’accès au foncier pour les tiers-lieux"

L’accès au foncier et à l’immobilier des tiers-lieux reste aujourd’hui l’un des principaux freins au développement et à la pérennisation des projets de tiers-lieux. Moins de 15% des tiers-lieux sont propriétaires des lieux qu’ils utilisent pour leurs activités. La plupart du temps ils sont dans des situations peu stables (location courte, loyers élevés, mise à disposition ou occupation temporaire). Seule une mobilisation conjointe des fonciers privés et publics peut offrir un socle territorial aux activités dont notre société a besoin pour « se réinventer ».

Le GIP France Tiers-Lieux, l’Association Nationale des Tiers-Lieux et la Banque des Territoires travaillent ensemble afin de mieux comprendre ces problématiques foncières et d’identifier des pistes de solution. Cet événement sera l’occasion de présenter une partie de ces travaux et d’avoir des retours d’expérience autour du sujet de l’accès au foncier pour les tiers-lieux.

La SCET, filiale conseil de la Banque des Territoires, présentera une étude sur les coopérations possibles entre Entreprises Publiques Locales (SEM, SPL, SEMOP) et tiers-lieux. Celle-ci sera accompagnée du témoignage d’un binôme Entreprise publique locale / Tiers-lieux.

Le groupe de travail Foncier de l’Association Nationale des Tiers-Lieux présentera le panorama des foncières solidaires qu’il a réalisé en 2022. Celui-ci revient sur les difficultés rencontrées par les tiers-lieux en matière d’accès au foncier et présente l’intérêt des foncières solidaires, fonctionnant en circuits courts et permettant de mobiliser l’épargne et l’action citoyenne autour des projets de tiers-lieux. 2 foncières solidaires seront présentées plus en détail ainsi qu’un projet de foncière portée par une collectivité territoriale.

Un binôme tiers-lieu / collectivité territoriale présentera une expérience d’investissement d’une collectivité territoriale dans un tiers-lieu sous forme de SCIC, qui a permis l’acquisition du foncier et la pérennisation du projet.

Nous conclurons ce webinaire par un temps d’échange entre les participants et les intervenants.

Nous vous informons que dans le cadre de votre participation à cet événement, vous pourriez être filmés.