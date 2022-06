Vivre Vert accompagne l’association CleanWalker pour un ramassage de déchets organisé le 3 juillet à Paris

Vivre Vert est partenaire de la Grande Cleanwalk [1] de Paris organisée par l’association CleanWalker à l’occasion du projet Ride Against Plastic de l’aventurier Alban Mauzac le dimanche 3 juillet de 13h à 18h au Parc André Citroën.

La Grande Cleanwalk de Paris fait partie d’un projet plus large composé de 6 opérations de ramassage de déchets organisées sur les mois de juin et juillet 2022 dans toute la France (Toulon, Toulouse, Angoulême, Thionville, Lyon). Le projet Ride Against Plastic est un tour de France en vélo et en autonomie de l’aventurier Alban Mauzac qui sera présent sur les 6 cleanwalks afin de sensibiliser le public sur la problématique des déchets sauvages et du plastique. Vivre Vert soutient l’association CleanWalker en mettant à disposition des moyens humains et en communiquant autour des actions de l’association.

LA GRANDE CLEANWALK DE PARIS

Le départ de la Grande Cleanwalk de Paris est prévu à 14h le dimanche 3 juillet au Parc André Citroën dans le 15e arrondissement. Le ramassage de déchets aura lieu jusqu’à 16h. Pendant ces 2 heures, les participants seront invités à déambuler dans les quartiers alentours et sur les bords de Seine pour ramasser un maximum de déchets. En fin d’après-midi, les participants seront sensibilisés au tri des déchets par les équipes de l’association CleanWalker et Alban afin de mieux comprendre et de faire le bilan de leur collecte.

En partenariat avec la Mairie du XVème arrondissement, CleanWalker propose pour la première fois un village de sensibilisation autour des déchets. Ouvert à tous, le village accueillera les visiteurs de 13h à 18h au Parc André Citroën. Dans ce village de sensibilisation, des acteurs de la transition écologique tels que Trash Spotter, les services de la Direction de la Protection de l’Environnement de Paris, la Fresque des Déchets et l’Épicerie Boc’s (épicerie vrac), seront présents afin de parler de leurs actions. Vivre Vert y sera également afin de proposer des activités et partager ses réflexions sur le sujet.

À propos du mouvement Vivre Vert - Vivre Vert est un mouvement participatif qui veut contribuer à donner du sens à la transition alimentaire et écologique. Le projet est né en avril 2021 de la volonté d’une petite équipe entrepreneuriale dédiée au végétal au sein du Groupe Savencia. L’équipe incarne pleinement la vocation du Groupe « Entreprendre pour bien nourrir l’Homme ». Le mouvement ambitionne de rassembler, à son échelle, celles et ceux qui partagent cette vision d’un monde plus en harmonie avec le vivant. Pour faire écho à leur manifeste et au-delà des produits développés, Vivre Vert met en œuvre et participe à des actions citoyennes pour une écologie du quotidien.

À propos de l’association CleanWalker - Créée en 2018, CleanWalker est une association internationale citoyenne et engagée autour des questions liées aux déchets. Elle organise des ramassages de déchets partout en France, en Belgique et au Canada. Organisée en antennes, CleanWalker agit localement auprès des citoyens, mais aussi des entreprises, groupes scolaires et pouvoirs publics. Ramassages, conférences, teambuildings, sensibilisation,… autant de moyens de (se) sensibiliser et d’agir à son niveau pour une planète plus propre, car chacun peut nettoyer sa planète.