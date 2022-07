VENEZ "FAIRE TIERS-LIEUX" LES 17, 18, 19 OCTOBRE À METZ

Venez participer à la première rencontre nationale des tiers-lieux qui aura lieu à Metz, au sein du tiers-lieu Bliiida, les 17, 18 et 19 octobre 2022.

3 jours de partage, d’échange, d’inspiration, de débat… pour prendre le temps de se connaître, faire naître des projets en commun, écrire ensemble de nouvelles voies d’action pour faire face aux enjeux de notre société.

PRÉINSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Dites-nous dès à présent si vous souhaitez participer à ce premier événement national qui réunira l’ensemble des tiers-lieux.

Cette première inscription nous permet de planifier au mieux les aspects logistiques et programmatiques de cette rencontre.

Nous reviendrons vers vous très vite pour confirmer votre inscription et vous faire part du programme et des festivités.

CONSTRUISEZ LE PROGRAMME AVEC NOUS !

Vous souhaitez proposer un atelier ou présenter un projet à la rencontre nationale ?

Nous vous proposons de construire avec nous le programme en nous faisant part de vos idées, projets et souhaits d’ateliers en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nous essaierons au maximum de mutualiser les propositions similaires afin d’éviter des répétitions et de regrouper les envies et les énergies. En fonction du nombre de contributions, nous ne pourrons donc pas garder toutes vos propositions en l’état mais nous ferons au mieux !

🚨 Vous pouvez nous faire parvenir vos propositions jusqu’au 5 juillet inclus 🚨