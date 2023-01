Sortie du rapport "Alimentation et climat : que valent les supermarchés ? "

Save the date : Mardi 31 janvier

"Alimentation et climat : que valent les supermarchés ?"

Notre alimentation est à l’origine de nombreux impacts sur l’environnement et contribue fortement à la crise climatique. Il est donc urgent de faire évoluer notre alimentation. Si les citoyens sont prêts à ce changement, les supermarchés ont également un rôle à jouer dans la transition. En France, 70 % de nos courses alimentaires sont effectuées en grande surface.

Le Réseau Action Climat a donc évalué 8 enseignes de supermarchés (Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Monoprix, Super U) selon différents indicateurs relatifs au changement climatique, au “moins et mieux” de produits d’origine animale et à la promotion d’une alimentation plus végétale.

Le Réseau Action Climat publiera mardi 31 janvier à travers un rapport et une campagne de communication les notes des supermarchés ainsi que des recommandations aux enseignes de grande distribution et aux pouvoirs publics pour aller vers une alimentation durable.