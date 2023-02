« Solidarité Ukraine » - Fondation de France plus de 100 actions mises en place sur le terrain

Publié le 20 février 2023

Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier, la situation humanitaire dans le pays est catastrophique. La Fondation de France reste mobilisée. En un an, elle a consacré près de 9 millions d’euros au déploiement de plus de 100 actions sur le terrain, majoritairement en Ukraine et dans les pays limitrophes (Pologne, Roumanie et Moldavie). Ses principes d’intervention : venir en aide aux populations, notamment les plus fragiles et s’appuyer sur les organisations locales à (...)