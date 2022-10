Le Social Good Accelerator relance la Social Good Week et l’européanise avec l’ensemble de ses membres et partenaires !

Du 2 au 8 novembre, toute organisation concourant au numérique d’intérêt général peut labelliser un événement, une formation, un webinaire, une visite d’atelier….

Le collectif organisateur se charge de le rendre visible et d’inviter la presse et les décideurs aux événements clés.

La Cérémonie de lancement aura lieu le 2 novembre à l’Académie du Climat (Paris 4eme). Nous attendons nombreux les membres du LLL !

Pour s’inscrire à la soirée d’ouverture à l’Académie du Climat : https://bit.ly/3MjbtY6

Pour s’inscrire à la soirée de clôture au Parlement européen (Bruxelles) : https://bit.ly/3SRLXvJ