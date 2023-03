Le week-end du Sidaction 2023 aura lieu les 24, 25 et 26 mars prochains. Sidaction et ses 35 médias partenaires - dont deux nouveaux, la chaîne BFM BUSINESS et la plateforme France.TV - restent engagés pour trois jours de mobilisation, d’information, de sensibilisation et de collecte auprès du grand public. Plus que jamais, nous devons poursuivre le combat.

Quarante ans après la découverte du virus du sida, on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un avenir sans sida. L’arrivée des premiers traitements et, plus récemment, l’allégement thérapeutique ont donné de grands espoirs aux chercheurs et aux personnels médicaux. Aujourd’hui, une personne séropositive sous traitement efficace ne transmet plus le virus. Mais le VIH/sida demeure une réalité, une réalité très stigmatisante pour les personnes qui vivent avec.